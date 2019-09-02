Аталанта дома проиграла Торино – Малиновский старался, обострял с угловых, но не спас

Аталанта с Русланом Малиновским в составе уступила Торино во втором туре Серии А (2:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Аталанта стартовала в чемпионате волевой победой над СПАЛом, которую после выхода на замену помог оформить Руслан Малиновский. Сегодня хавбек сборной Украины второй раз подряд начал игру в запасе, а в центре поля бергамасков вышли Пашалич и де Рон – Гомес традиционно играл под форвардами.

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На правах хозяев подопечные Джан Пьеро Гасперини активнее начали встречу. Хорошие моменты были у Иличича, на пустые ворота простреливал Гомес. Также на ударной позиции оказывался Сапата, а де Рон проверил бдительность голкипера плотным дальним выстрелом.

Торино выстоял, а в середине тайма результативно ответил. Гости разыграли угловой и подали в штрафную, где верховую борьбу выиграл Бонифаци. Пока Аталанта не пришла в себя, туринцы еще несколько атак завершили ударами.

На 38-й минуте хозяева сравняли счет, когда Пашалич разогнал контратаку и ассистировал Сапате – Дуван безупречно реализовал свой шанс. Колумбиец мог оформить дубль еще до перерыва, но сделал это во втором тайме, когда получил мяч в центре поля, оторвался на скорости от оппонента, развернулся в чужой штрафной и пробил мимо голкипера.

Этим голом логично завершился отрезок с игровым преимуществом Аталанты. Впрочем, победный для бергамасков счет продержался недолго – через 3 минуты Торино восстановил статус-кво. Беренгер и Мейте легко разорвали левый полуфланг Аталанты, после чего испанец с острого угла мастерски переиграл голкипера.

Гасперини бросил в бой героя первого тура Муриеля и готовил замену Малиновского, однако Руслану пришлось выходить на поле уже в проигрышной ситуации. За минуту до появления украинца Аталанта снова пропустила со стандарта – Баселли навесил на дальнюю штангу, а Иццо в одиночестве замкнул подачу.

Аталанта имела хорошие моменты для спасения: Иличич с близкого расстояния расстреливал голкипера, Сапата выбегал на удар, но в обоих моментах Сиригу не позволил себя переиграть.

Малиновский вышел на позицию левого центрального полузащитника. Сначала он оставался максимально незаметным и допустил несколько ошибок в передачах. Затем Руслану доверили выполнять угловые.

Первая подача не была точной, но Иличич завершил эпизод ударом. Вторая подача нашла голову Сапаты, который от земли пытался пробить вратаря, однако немного промахнулся. Затем были еще два угловых от Малиновского и два дальних удара Иличича – словенец выигрывал подборы.

Руслан успел поспорить с арбитром о том, что футболисты Торино сыграли рукой в ​​своей штрафной, а затем продолжил навешивать. С его передачи Хатебур головой пробил над воротами. В итоге в активе Малиновского 2 ключевых паса и 2 точные подачи из 6.

Украинец старался, но результата это не принесло. Аталанта проиграла Торино и не увеличила свой запас очков – у будущего соперника Шахтера 3 балла в турнирной таблице после двух туров.

Малиновский за сыгранные 23 минуты не мог получить очень высокие оценки. Статистические порталы поставили ему средние баллы: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.4. Эти цифры, конечно, ни о чем не говорят, но факт в том, что отработал наш хавбек "в плюс".

В конце встречи игра стала более хаотичной, а его стандарты – главной надеждой Аталанты на спасение. И Руслану удалось сгенерировать несколько опасных моментов: два навесами непосредственно на голову партнерам, а еще два – подачами, которые создавали суматоху в чужой штрафной.

Статистика передач полузащитника сборной Украины не впечатляет – всего 50% точности, но нужно учитывать, что треть из них – это подачи. Один раз Малиновский неудачно пошел в обводку и выиграл только 2 единоборства из 7, однако один раз удачно сыграл в отборе.

Может ли Руслан занести этот матч себе в актив? Скорее – да. Завоевал ли он место в основе? Скорее – нет. Пашалич провел хороший поединок на позиции украинца, умело разгонял атаки, отдал 6 передач под удар. Папу Гомес сыграл ниже своего уровня: необычно ошибался в передачах, не разбивал оборону соперника дриблингом, но капитан, конечно, неприкасаемый.

Важно, что Малиновский показал – он способен усилить игру в ответственный момент. Угловые Аталанты после появления украинца стали на порядок острее. В сети болельщики отмечают, что стандарты нужно отдать в ноги Руслану.

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