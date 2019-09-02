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Аталанті запропонували підписати Хачеріді

15:33 1111 Читать на русском
Аталанті запропонували підписати Хачеріді
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Італійська Аталанта перед стартом в Лізі чемпіонів перебуває в пошуках досвідченого центрального захисника.

Мартін Шкртел розірвав контракт з бергамасками, не пробувши у складі суперника Шахтаря у групі Ліги чемпіонів і місяця. Аталанта вирішила перестрахуватись та замінити словака на іншого досвідченого захисника.

Шкртел покине Аталанту, не пробувши у складі суперника Шахтаря і місяця

Видання TuttoMercato24 в своєму матеріалі роздумує над тим, кого варто підписати команді Джан П'єро Гасперіні в останній день трансферного вікна.

Серед інших кандидатів, журналісти радять запросити екс-футболіста Динамо та збірної України Євгена Хачеріді, який після відходу з грецького ПАОКа перебуває без клубу. Також називаються прізвища Йохана Джуру, Габріеля Палетти і Матіаса Сильвестрі.

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Теги
Трансфери Італія Аталанта Аталанта Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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