"Очень приятно выйти в четвертьфинал. Во втором тайме у нас возникли некоторые сложности, но в общем-то мы заслуженно прошли дальше. Теперь дождемся результатов жеребьевки, но для начала – насладимся нынешним днем.

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Мы могли сыграть лучше, но нам удалось показать важные качества, которые необходимы на таком уровне. Я поздравил Херардо Сеоане, он выжимает максимум из команды, в которой много молодых талантов. Мы счастливы, что прошли дальше, но было очень тяжело.

Буду ли счастлив, если Барселона будет следующим соперником? С другими командами тоже будет непросто, например, еще есть Севилья и Вест Хэм. Я никогда не пытаюсь выбрать соперника, которого хотел бы получить, до того, как состоится жеребьевка", – цитирует Гасперини Football Italia .

Напомним, Барселона одолела Галатасарай по сумме двух матчей (0:0, 2:1), а Аталанта – Байер (3:2, 1:0). Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится уже сегодня, 18 марта.