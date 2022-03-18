Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував звитягу над Байєром в 1/8 фіналу ЛЄ і пороздумував над можливим наступним суперником.

"Дуже приємно вийти у чвертьфінал. У другому таймі у нас виникли деякі складнощі, але загалом ми заслужено пройшли далі. Тепер дочекаймось результатів жеребкування, але для початку насолодімося нинішнім днем.

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Ми могли зіграти краще, але нам вдалося показати важливі якості, які необхідні на такому рівні. Я привітав Херардо Сеоане, він витискає максимум із команди, у якій багато молодих талантів. Ми щасливі, що пройшли далі, але було дуже важко.

Чи буду щасливий, якщо Барселона буде наступним суперником? З іншими командами теж буде непросто, наприклад, є ще Севілья та Вест Хем. Я ніколи не намагаюся вибрати суперника, якого хотів би отримати, до того, як відбудеться жеребкування", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Барселона здолала Галатасарай за сумою двох матчів (0:0, 2:1), а Аталанта – Байєр (3:2, 1:0). Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться вже сьогодні, 18 березня.

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