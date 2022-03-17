Со старта на поле появился Руслан Малиновский, который в первом матче оформил гол и два ассиста. Наш хавбек был активен, но не забил. На 65-й минуте его заменил Бога, который и отметился единственным мячом уже в добавленное арбитром время.

Аталанта вырвала победу над Байером после провального тайма – Малиновский уступил место герою и вышел в 1/4 ЛЕ