Малиновский шагает в четвертьфинал Лиги Европы: видеообзор матча Байер – Аталанта – 0:1
17 марта 22:26 - Читати українською
Аталанта одолела Байер в ответном матче 1/8 финала ЛЕ (1:0). Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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90+1’ Жереми Бога
Со старта на поле появился Руслан Малиновский, который в первом матче оформил гол и два ассиста. Наш хавбек был активен, но не забил. На 65-й минуте его заменил Бога, который и отметился единственным мячом уже в добавленное арбитром время.
Аталанта вырвала победу над Байером после провального тайма – Малиновский уступил место герою и вышел в 1/4 ЛЕ
Победы дома (3:2) и на выезде (1:0) обеспечили Малиновскому и Ко проход в четвертьфинал Лиги Европы сезона 2021/22. Соперник станет известен уже завтра, 18 марта.
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