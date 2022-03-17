Аталанта тайм страдала, но добыла результат

Аталанта могла решить судьбу противостояния еще в первом матче, но реализовала далеко не все свои моменты и пропустила из ничего второй гол. Интрига сохранилась. Правда, шансы Байера на камбэк все равно были невысоки, ведь на выходных лидер команды Флориан Вирц порвал кресты на левом колене. А лучший бомбардир Патрик Шик не успел залечить свою травму.

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Бергамаски до перерыва играли лучше соперника, однако эпизодические провалы никуда не исчезли. Байер мог забить по быстрому голу в каждом из таймов, если бы Диаби, дважды очутившись перед воротами, пробил мимо голкипера. У Аталанты не клеилась игра в последней трети поля. Малиновский и Муриель не могли найти друг друга пасом, хотя обычно демонстрируют прекрасное взаимодействие.

Аталанта ужасно провела второй тайм и должна была пропускать. Даже не раз. Выручил голкипер – Муссо выиграл нереальную дуэль у Диаби и вытащил из-под перекладины удар Демирбая с углового. А потом хорошо играл на выходах. Байер продолжал наседать, остро разыгрывая угловые (Та раз за разом выигрывал воздух). Прекрасный шанс имел Андрих.

Гости выглядели деморализованными, а Джан Пьеро Гасперини поглощала ярость. Его команда не могла даже перехватить мяч. Статистика вторых 45 минут хорошо передает картину игры: 76% на 24% по владению, 12:3 по ударам. Однако уже в компенсированное время Аталанта совершила один укол и вырвала победу. Бога, вышедшей вместо Малиновского, прошел нескольких оппонентов и положил победный гол!

Трудный матч и хорошая оценка для Малиновского

Роль украинца в структуре Аталанты в последнее время неизменна. Он играет в атаке поближе к правому флангу рядом с Копмейнерсом и Муриелем. Байер не давал Руслану много времени и пространства для принятия решений. Как следствие, каждый второй пас был неточен. У него вообще было мало возможностей, чтобы обострять игру. Преимущественно со стандартов – Малиновскому снова отдали угловые с правого фланга.

Малиновский дважды разрядил свою пушку, но в первом эпизоде ​​мяч полетел в руки голкиперу, а во втором – от стенки улетел за пределы поля. Руслану не хватило навыков форварда, чтобы успеть на прострелы Муриеля и Копмейнерса. Тяжелый матч для Аталанты, тяжелый Малиновский. Гасперини снял украинца уже на 65 минуте. Можно понять тренера.

Малиновский очень хорошо проявил себя в борьбе. Партнеры искали его длинными передачами, а Руслан отлично цеплялся за мяч, ставил корпус и зарабатывал фолы. В итоге – 78% выигранных единоборств. Еще вспоминается отчаянный подкат украинца, когда удалось заблокировать удар Диаби. Оценка от SofaScore – 7.3, одна из лучших в команде.

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