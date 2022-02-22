Клуб из Бергамо думает о том, как решить свои проблемы в атаке.

В нынешнем сезоне Джан Пьеро Гасперини приходится прибегать к тактическим экспериментам, поскольку Дуван Сапата часто травмируется, а Луис Муриэль не демонстрирует должного уровня игры. Не раз в центре нападения приходилось играть номинальным полузащитникам.

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Очевидно, именно из-за этого Аталанта думает о приглашении нового нападающего летом. По информации Николо Скиры, в Бергамо может перебраться Андреа Белотти. Привлекательности этой кандидатуре добавляет статус свободного агента потенциального новичка.

К слову, Белотти в нынешнем сезоне провел за Торино 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Летом 2021 года нападающий стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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