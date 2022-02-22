Клуб із Бергамо думає над тим, як вирішити свої проблеми в атаці.

У нинішньому сезоні Джан П'єро Гасперіні доводиться вдаватися до тактичних експериментів, оскільки Дуван Сапата часто травмується, а Луїс Мурієль не демонструє належного рівня гри. Неодноразово у центрі нападу доводилося грати номінальним півзахисникам.

Белотті відхилив пропозиції Ньюкасла та ще одного клубу заради Мілана

Вочевидь, саме через це Аталанта думає над запрошенням нового нападника влітку. За інформацією Ніколо Скіри, в Бергамо може перебратися Андреа Белотті. Привабливості цій кандидатурі додай статус вільного агента потенційного новачка.

До слова, Белотті в нинішньому сезоні провів за Торіно 11 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Влітку 2021 року нападник став чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

Кейн повернув Пепа на землю, Маліновському не дали врятувати Аталанту, Барселона набирає міці – огляд вікенду