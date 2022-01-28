Белотти отклонил предложения Ньюкасла и еще одного клуба ради Милана
22:54 - Читати українською
Нападающий Торино Андреа Белотти определился с клубом, в котором хочет продолжить выступления.
Контракт итальянца с Торино истекает уже летом 2022 года, а сам Белотти намерен перебраться в Милан, сообщает Calciomercato.
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Андреа также имел предложения от Ньюкасла и Аль-Хиляля – оба клуба предлагали зарплату в размере 7-8 млн евро в год, однако он отклонил оба варианта.
К слову, Белотти провел за Торино 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 2021 года нападающий стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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