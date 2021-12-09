Преимущество без голов ничего не стоит

Сильный снегопад в Бергамо отложил матч Лиги чемпионов почти на сутки. Оба тренера решили не хитрить и выставили точно такие же стартовые составы. Командам предстояло определить последнего участника плей-офф Лиги чемпионов. Фактически Аталанта и Вильярреал соперничали за второе место в группе F. Первое забронировал себе Манчестер Юнайтед.

Лига чемпионов: определились все участники плей-офф

Две недели назад бергамаски не смогли удержать победу над швейцарским Янгом Бойз, поэтому сегодня ничья их не устраивала. Со стартовым свистком команда Джан Пьеро Гасперини помчалась в атаку. Очень быстро мы увидели очередную визуализацию народной мудрости: "Пошли в атаку, а попали в плен". Аталанта массированно штурмовала владения Вильярреала. Гости перехватили. Данджума получил мяч на своей половине. Рядом с нидерландцем никого не было, и он беспрепятственно добежал до Муссо, направив мяч между ног аргентинскому голкиперу. Уже на третьей минуте испанцы повели в счете.

Такой сценарий Аталанту не смутил. Бергамаски продолжили придерживаться своего плана на игру. Контроль иногда становился едваь ли не тотальным, моменты у ворот Рульи возникали один за другим, низкая защита Вильярреала едва выдерживала. Проблема для хозяев состояла в том, что конвертировать преимущество в цифры на табло не удавалось. То партнеры не успеют по мыслям Хатебура, то Сапата замешкается с ударом, то Меле попадет в штангу (правда, в офсайде находился датчанин). Очень опасно с угла штрафной пробивал Фройлер – голкипер совершил классный сейв, достав мяч из-под перекладины.

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Похоже, игра вторым номером вполне устраивала Вильярреал. Не редко можно было наблюдать картину, когда девять игроков в желтой форме находились в своей штрафной. Гости лишь после получаса игры начали регулярно доходить на чужую половину, владея мячом. С моментами у подопечных Унаи Эмери была настоящая беда. Вернее, их (моментов) не было. До створа ворот мяч долетал только после ударов Данджумы, а их было два. Однако иногда статистика не имеет никакого значения. Вероятно, именно так думал Этьен Капу, удваивая преимущество Вильярреала. Француз пробил без шансов для Муссо. Еще один провал защитников максимально отдал Аталанту от весенней ЛЧ.

Работа над ошибками оказалась запоздалой

Джан Пьеро Гасперини прекрасно понимал, где его команда была самой уязвимой. Мери Демираль (причастный к двум пропущенным голам) и Маттео Пессина (крайне незаметный в атаке) на вторую половину уже не вышли. Их места заняли Джимсити и Малиновский соответственно. Необходимость забивать трижды не пошатнула веру Аталанты в собственные силы. Но одной только верой Вильярреал не испугаешь. Гости даже не пытались навязать борьбу за контроль над мячом. Зато их оружие в этот вечер было безупречным. Едва ли не первая стремительная атака "желтой субмарины" во втором тайме снова завершилась голом. Морено и Данджума вроде и не заметили, что их окружает пятеро защитников. Нидерландец поставил в дураках два опекуна и оформил дубль.

Замена Де Рона на Муриэля – это игра ва-банк. Гасперини пожертвовал контролем над центром поля, максимально насытив линию атаки. Похоже, о борьбе за второе место речь уже не шла. Здесь уже было важно избежать позора на глазах собственных болельщиков. Буквально какого-нибудь десятка сантиметров не хватило Малиновскому, чтобы материально оправдать свое появление на поле. Руслан исполнил штрафной удар с правого фланга. Мяч после удара украинца чуть не оказался в ближней девятке – перекладина подстраховала Вильярреал.

Оказалось, что это было репетицией. Вскоре Малиновский записал свою фамилию в протокол как автор забитого мяча. Очередная атака хозяев наконец-то стала результативной. Меле прорвался на угол штрафной и покатил под удар украинцу – маленький рикошет лишь прибавил красоты мощной пушке Руслана.

Сумасшедшая концовка

Это был именно тот импульс, которого не хватало Аталанте. Следом мяч еще дважды побывал в воротах Херонимо Рульи. Если в первом случае Толои откровенно фолил против голкипера, то Дуван Сапата наконец-то избежал офсайда и четко реализовал свой шанс. 2:3 и у Аталанты оставалось чуть больше десяти минут.

О ходе событий на поле даже не стоит говорить. Аталанта атаковала, атаковала и атаковала. Беспрестанно. Ближе всех к спасению бергамасков были Муриэль и Толои. Колумбиец мощно пробил в штангу, а этнический бразилец не сумел с отскока добить уже в пустые ворота. Уже в компенсированное время у испанцев был чудесный шанс добить соперника. Бергамаски всем составом были на чужой половине и Диа получил идентичный шанс, который на старте игры был у Данджумы. Однако сенегалец даже не попал в створ ворот.

Благодаря этой победе Вильяреал набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Аталанта с тремя пунктами в своем активе осталась третьей и сыграет в Лиге Европы. Бергамцы впервые в своей истории не смогли преодолеть групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Правда, это был только третий (и третий подряд) розыгрыш ЛЧ для Аталанты. Два предыдущих года она обязательно выходила в плей-офф.