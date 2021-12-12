Руслан Маліновський пропускав гру через перебір жовтих карток. Матч, як і онлайн-трансляція Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. Бергамаски закріпилися в топ-4, але вилетіли з нинішньої Ліги чемпіонів, "жовто-сині" – у середині турнірної таблиці. Гості з перших хвилин виглядали дещо млявими, і гол сина Дієго Сімеоне нікого не здивував. Аргентинський форвард відкрився під передачу з правого флангу і прошив Муссо у ближньому куті. Міранчук пятою скидав під удар Пашалічу. Стійка врятувала господарів. Верона подарувала гол у відповідь. Повний хаос оборони на 10 метрах від воріт, цим скористався згаданий росіянин, якого наче помістили в знайоме середовище РПЛ з дитиячими помилками і дивними рішеннями суперників. Після першого тайму господарі майже вдвічі перестріляли бергамасків. Однак якість моментів була кращою в Аталанти. Загалом же закономірна нічия 1:1.

Аталанта драматично вилетіла з ЛЧ, програвши Вільяреалу: Маліновський забив розкішний гол та отримав високі оцінки

Бездумно захищатися команда Тудора не припинила і після перерви. Чеккеріні пішов у дриблінг на межі штрафного. Ілічіч перехопив, але на вбивчій позиції опинився центрбек Демірал, якому не вдалося переграти воротаря в дуелі віч-на-віч. На 60 хвилині вийшов екс-півзахисник Динамо Мігель Велозу. Саме 35-річний португалець другим темпом підтримав атаку і пробив метрів з 15 – вище. А в наступній атаці Верона подарувала другий гол. Чеккеріні виніс на периметр, Копмайнерс пробив без перешкод, рикошет від Тамезе допоміг нейтралізувати воротаря.

Велозу кілька разів непогано підтримував атаки з глибини, а на 74 ідеальною подачею з кутового знайшов Фараоні – вище. В Аталанти геть розклеїлася комбінаційна гра, відтак Гасперіні замінив Міранчука на Пессіну. Сімеоне ще кілька разів приклався здалеку, але перемогла класніша команда. Аталанта виграє в чемпіонаті Італії 6 матч поспіль (за останні 10 турів це найкраща команда Серії А), обганяє Наполі та виходить на 3 місце. До лідера Мілана вже якихось 2 очки. Інтер також зовсім поруч.