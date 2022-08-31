Будущее Малиновского известно – журналист озвучил итог саги украинца
Ситуация с переходом хавбека Аталанты Руслана Малиновского получила неожиданное разрешение.
Уход 29-летнего украинца из итальянского клуба казался неизбежным. Пресса рассказала о конфликте с Гасперини, неделями искала клубы в АПЛ, "списывала" Марсель, но конец саги оказался гораздо проще.
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"Руслан Малиновский остается в Аталанте. Расходимся", – написал журналист Юрий Шевченко, специализирующийся на Серии А.
Напомним, Малиновский выступает за Аталанту с лета 2019 года. В составе бергамасков хавбек провел 131 матч, в которых оформил 30 голов и 27 ассистов. Контракт украинца рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на один.
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