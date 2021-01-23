Скандальный хавбек Аталанты Алехандро Папу Гомес, похоже, в ближайшее время будет выступать в Примере.

Аргентинский полузащитник согласовал детали личного контракта с Севильей, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. Соглашение будет подписано до 2023-го, а зарплата составит 3 миллиона евро в год.

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Сейчас Рамон Мончи, спортивный директор Севильи, ведет переговоры с руководством Аталанты. Он предложил за Папу Гомеса 5 млн, но бергамаско хотят получить 8-10. Goal называет сумму в 15 млн евро – именно столько он стоит по данным Transfermarkt.

Напомним, 32-летний футболист не играет уже больше месяца из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В целом он провел за Аталанту более 250 поединков с 2014 года, а его контракт рассчитан до лета 2022-го.

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