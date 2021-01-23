Піччіні більше не є гравцем Аталанти. 28-річний італієць повертається у Валенсію, повідомляє офіційний сайт "кажанів".

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Між клубами була підписана арендна угода у вересні 2020-го, яка була розрахована до кінця сезону 2020/21. Проте, сторони вирішили розірвати її достроково.

У поточному сезоні Крістіано Піччіні провів лише 59 хвилин у футболці клубу із Бергамо у всіх турнірах. До переходу в Аталанту захисник провів у Валенсії два сезони, встиг пограти у Фіорентині, Спеції, Ліворно, Бетісі та Спортінгу.

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