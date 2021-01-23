Руслан Малиновский должен принять непростое решение. Как оказалось, 27-летний полузащитник Аталанты уже длительное время борется с проблемами со здоровьем. Лидер сборной Украины нуждается в хирургическом вмешательстве, но продолжает играть в каждом матче, в частности, по просьбе бергамасков, которые не хотят терять футболиста на длительный период. О проблемах Малиновского сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко, при этом не уточнив характер повреждения.

Малиновский нуждается в операции

В сезоне 2020/21 Руслан пропустил лишь 7 поединков – спарринг сборной Украины против Польши (0:2) и 6 игр Аталанты (4 в ЛЧ и 2 в серии А). В сыгранных 19-ти матчах за бергамасков хавбек записал в свой актив гол в ворота Фиорентины и 3 результативные передачи. Джан Пьеро Гасперини, хоть и не считает Малиновского основным исполнителем в своих тактических схемах, но регулярно предоставляет ему игровое время. Когда украинец здоров, свои минуты на поле он обычно получает. Но, как выяснилось, в последнее время Руслан играет через боль – как любят говорить, "на уколах". Все бы ничего, ведь есть немало примеров, когда футболисты ложатся под нож по окончании сезона, но в данном случае есть одно серьезное "но".

Это чемпионат Европы-2020, до старта которого осталось менее пяти месяцев. В квалификации Малиновский был настоящим лидером команды Шевченко – наибольшее количество сыгранных минут после Андрея Пятова и Николая Матвиенко. В активе Руслана 3 гола и 4 ассиста (лучший бомбардир "сине-желтых" в отборе после Романа Яремчука, а также лучший ассистент команды). Хавбек Аталанты вместе со Степаненко и Зинченко сформировали системообразующее трио в центре поля – их вклад в первое место Украины в квалификации сложно переоценить. Как бы ни складывались дела в клубе, Малиновский получал вызов от Андрея Шевченко – даже тогда, когда некоторое время не выходил на поле за Аталанту в дебютном сезоне в Италии. Соответственно, если не случится неприятного форс-мажора, то место хавбека бергамасков в заявке на Евро-2020 гарантировано, ведь нынешний центр полузащиты – одно из самых сильных звеньев в сборной Украины.

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Но сейчас Руслан оказался перед сложным выбором, ведь проблемы со здоровьем необходимо решать в любом случае. У хавбека Аталанты и лидера "сине-желтых" есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.

Первый – прислушиваться к просьбам Джан Пьеро Гасперини и максимально тянуть с операцией. В принципе, в том, что Руслана просят не спешить с хирургическим вмешательством, логика понятна. Малиновский является одним из самых острых футболистов Аталанты (пятый в текущем сезоне по оценкам Sofa Score со средним баллом 7.13 – и это при том, что украинец не является основным игроком!). Руслан дает Гасперини столь необходимую глубину состава, особенно после конфликта тренера с Алехандро Гомесом. Капитан бергамасков показал свой нрав, который стоил ему не то, что статус основного футболиста, но и вообще места в клубе. После того, как стало понятно, что уход Папу Гомеса неизбежен, украинец начал чаще появляться на поле даже в важных поединках. Именно Малиновский является одним из тех, кто по своему потенциалу мог бы максимально заменить аргентинца, а сейчас – идеальное время для того, чтобы подтвердить тренеру свои амбиции.

Понятно, что этот вариант устраивает Аталанту, но такое развитие событий играет не в пользу Малиновского и сборной Украины. Неизвестно, сколько времени у Руслана будут силы продолжать играть через "не могу". Если операция внезапно понадобится за несколько недель до чемпионата Европы, то это автоматически лишит нашу сборную одного из лидеров на долгожданный турнир. Даже если Малиновский дотерпит до лета и таки поедет на Евро, то проблемы со здоровьем, безусловно, помешают хавбеку показать все свои лучшие игровые качества. А чемпионат Европы – это не только участие в турнире в составе национальной сборной. Это и роскошная витрина – отличная возможность заявить о себе другим, более именитым клубам. Это все при условии, что Евро опять не перенесут – УЕФА в марте должен определить судьбу соревнований.

Второй – позаботиться о своем здоровье и лечь под нож уже сейчас. С одной стороны, лучший вариант для Малиновского и сборной Украины в этой ситуации. Если исходить из точки зрения участия в чемпионате Европы, то лучше пропустить месяц-другой сейчас, но подойти к континентальному форуму в полной готовности и в наилучшей форме. Даже если для этого придется не сыграть в первых матчах отбора на чемпионат мира-2022, который стартует в конце марта. Напомним, "сине-желтые" начнут квалификацию на ЧМ во Франции, где 24 марта сыграют против действующих чемпионов мира, а 28 и 31 числа примут во Львове Финляндию и Казахстан.

Но для краткосрочных перспектив украинца в Аталанте такой вариант кажется не слишком приемлемым. Уже через месяц бергамаски сыграют первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала – если Малиновский сейчас согласится на операцию, то потеряет шанс впервые в жизни выйти на поле против Королевского клуба. Да и перед противостоянием с командой Зидана Аталанту ожидают непростые соперники – в частности, два матча против Лацио (в чемпионате и Кубке), а также дуэль с Наполи. Безусловно, Гасперини рассчитывает на Малиновского в этих поединках – если не в статусе основного, то хотя бы в роли джокера. Тем более, что Аталанта третий сезон подряд борется за путевку в Лигу чемпионов. Сейчас бергамаски отстают от топ-4 всего на очко, но попали в определенную яму, потеряв очки в двух последних матчах с претендентами на вылет.

Малиновский не понаслышке знает, что такое проблемы со здоровьем и длительное отсутствие на поле. В свое время украинец уже пропустил почти год из-за разрыва крестообразных связок – это случилось еще в период выступлений за Генк. Та травма в любом случае серьезно повлияла на организм Руслана, так зачем рисковать своим здоровьем и сейчас?

Третий – дать согласие на оперирование, скажем, через месяц-два, или даже три. Такое впечатление, что это вообще самый проигрышный вариант для всех сторон. В этом случае Малиновский может выпасть из игры на решающий отрезок сезона. Более того, существует вероятность того, что восстановление после операции затянется – об этом не понаслышке знает тот же Андрей Ярмоленко, который в начале 2020-го пропустил значительно более длительный период, чем прогнозировали изначально. Еще один аргумент – если отложить операцию на время, то, выходя на поле, есть риск ухудшить ситуацию, после чего продолжительность реабилитации возрастет. Как следствие, украинский полузащитник не сможет должным образом помочь ни Аталанте, ни национальной команде. Шевченко будет рисковать потерять на чемпионат Европы основного игрока, Гасперини не сможет рассчитывать на Малиновского в заключительной части сезона. Если хавбек не совсем здоров, то зачем тренеру рисковать здоровьем футболиста, который не может играть на 100% своих возможностей, если в любом случае его ждет операция и определенный период в лазарете?

Руслан в течение карьеры уже успешно преодолевал ряд испытаний. Это и отчисление из Шахтера, в который он вернулся лишь по счастливому стечению обстоятельств, и длительное отсутствие игровой практики, и разрыв крестообразной связки в период выступлений за Генк, который оставил футболиста вне игры на 9 месяцев. Но сейчас время играет не в пользу Малиновского. С приближением чемпионата Европы ставки становятся выше, а риски – больше. Найти в этой ситуации идеальное решение вряд ли удастся. Практически наверняка кто-то останется в проигрыше – Аталанта, сборная Украины, или же сам Руслан Малиновский, который, безусловно, заслужил поехать на турнир всей жизни.

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