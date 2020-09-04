Итальянский Аталанта "обновила гардероб" перед началом сезона 2020/21 – не обошлось без стильных дополнений.

Домашняя форма бергамасков, которую презентовали на официальном сайте Аталанте, выполнена в традиционных сине-черных полосах, количество которых намного увеличилось.

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Гостевой комплект выполнен в основном в белом цвете, который стильно дополняется сине-черным геометрическим узором. Дополнительный вариант формы вернулся к более классическим цветов – вместо прошлогоднего зеленого команда Малиновского может сыграть в бледно-синих футболках.

Отметим, что Аталанта стала одним из открытий сезона 2019/20, заняв третье место в Серии А и добравшись до 1/4 финала Лиги чемпионов, где драматично вылетела от ПСЖ.

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