Аталанта удержала победу над Лечче, вернувшись в зону еврокубков
В рамках 18-го тура итальянской Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 18-й тур
Аталанта – Лечче – 1:0
Гол: Лукман, 58
Кальяри – Эмполи – начало в 16:00
Удинезе – Болонья – начало в 16:00
Верона – Салернитана – начало в 19:00
Милан – Сассуоло – начало в 19:00
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Аталанта в тяжелом матче победила Лечче. Моментов возникало много у обеих ворот, но футболистам "Богини" повезло больше. Единственный гол во встрече забил Лукман – ему удался удар из-за пределов штрафной в дальний нижний угол. Благодаря этому успеху бергамаски набрали 29 очков, обошли Рому и поднялись в зону еврокубков (на шестую строчку). До топ-4 не хватает четырех зачётных баллов.
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