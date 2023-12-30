Чемпионат Италии 2023/24, 18-й тур

Аталанта – Лечче – 1:0

Гол: Лукман, 58

Кальяри – Эмполи – начало в 16:00

Удинезе – Болонья – начало в 16:00

Верона – Салернитана – начало в 19:00

Милан – Сассуоло – начало в 19:00

Ювентус готовит зимний трансфер Судакова – есть звездная альтернатива и главное условие перехода звезды Шахтера

Аталанта в тяжелом матче победила Лечче. Моментов возникало много у обеих ворот, но футболистам "Богини" повезло больше. Единственный гол во встрече забил Лукман – ему удался удар из-за пределов штрафной в дальний нижний угол. Благодаря этому успеху бергамаски набрали 29 очков, обошли Рому и поднялись в зону еврокубков (на шестую строчку). До топ-4 не хватает четырех зачётных баллов.

У Довбика есть два последователя – нападающие безумного спроса и десятки миллионов евро.