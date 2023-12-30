Аталанта втримала перемогу над Лечче, повернувшись у зону єврокубків
В рамках 18-го туру італійської Серії А 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 18-й тур
Аталанта – Лечче – 1:0
Гол: Лукман, 58
Кальярі – Емполі – початок о 16:00
Удінезе – Болонья – початок о 16:00
Верона – Салернітана – початок о 19:00
Мілан – Сассуоло – початок о 19:00
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Аталанта у важкому матчі перемогла Лечче. Моментів виникало багато біля обох воріт, але футболістам "Богині" пощастило більше. Єдиний гол у зустрічі забив Лукман – йому вдався удар з-за меж штрафного у дальній нижній кут. Завдяки цьому успіху бергамаски набрали 29 очок, обійшли Рому та піднялись у зону єврокубків (на шосту сходинку). До топ-4 не вистачає чотирьох залікових балів.
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