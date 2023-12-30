Чемпіонат Італії 2023/24, 18-й тур

Аталанта – Лечче – 1:0

Гол: Лукман, 58

Кальярі – Емполі – початок о 16:00

Удінезе – Болонья – початок о 16:00

Верона – Салернітана – початок о 19:00

Мілан – Сассуоло – початок о 19:00

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Аталанта у важкому матчі перемогла Лечче. Моментів виникало багато біля обох воріт, але футболістам "Богині" пощастило більше. Єдиний гол у зустрічі забив Лукман – йому вдався удар з-за меж штрафного у дальній нижній кут. Завдяки цьому успіху бергамаски набрали 29 очок, обійшли Рому та піднялись у зону єврокубків (на шосту сходинку). До топ-4 не вистачає чотирьох залікових балів.

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