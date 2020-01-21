Аталанта – СПАЛ – 1:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта сенсационно проиграла СПАЛу в 20 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – СПАЛ.

Подопечные Гасперини сразу после стартового свистка захватили инициативу и уже на 16 минуте открыли счет – Сапата прострелил с левого фланга на линию вратарской, а Иличич замкнул элегантным ударом пяткой. В первом тайме бергамаски имели еще несколько возможностей поразить ворота гостей, но обороне СПАЛа удалось устоять.

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После перерыва команда из Феррары взяла игру под контроль и Петанья на 54 минуте сравнял счет. А уже через 6 минут Валоти принял пас от Дабо, красиво переиграл двух защитников и выстрелил метров с 20-ти точно в правый нижний угол.

Аталанта сразу бросилась спасать игру. Во второй половине тайма Малиновский, который вышел на замену на 59 минуте, организовал несколько хороших атак своими разрезными передачами, но команда Гасперини не смогла второй раз поразить ворота Бериши и потерпела 5 поражения в текущем чемпионате.

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