СПАЛ на выезде одержал сенсационную победу над Аталантой – Малиновский провёл на поле 38 минут

Заключительный матч 20-го тура Серии А завершился неожиданным поражением Аталанты в матче против одного из аутсайдеров чемпионата (1:2).

Аталанта после поражения в Кубке от Фиорентины пыталась реабилитироваться на глазах собственных болельщиков. Победа над СПАЛом позволила бы подняться в зону Лиги чемпионов, поэтому мотивация бергамасков была бешеной. Руслан Малиновский, в отличие от поединка с "фиалками", в старт не попал.

Хозяева хорошо начали поединок, с первых минут захватив контроль над мячом. На 14-й доминирование могло вылиться в гол Фройлера, которого Сапата вывел на рандеву с Беришей, однако Ремо переиграть голкипера не смог. Впрочем, уже на 16-й Аталанта повела в счёте: Сапата прострелил с левого фланга на линию вратарской, а Иличич замкнул элегантным ударом пяткой – 1:0.

В середине первого тайма бергамаски старались не сбавлять обороты. Им удалось организовать ряд острых атак, самая опасная из которых произошла на 30-й минуте – Сапата ворвался на правый край штрафной и мощно зарядил в перекладину. После этого СПАЛ несколько выровнял игру, а Петанья ещё и голом мог отличиться: на 30-й минуте он пробил метров с 20-ти в падении через себя (неточно), а на 43-й замкнул высокую подачу ударом головой – теперь перекладина сыграла за Аталанту.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Богини", а после него СПАЛ неожиданно перевернул ход матча. На 54-й минуте феррарцы сравняли счёт благодаря прорыву Реки по левому флангу и прострелу, который ударом из центра штрафной замкнул Петанья – 1:1. Джан Пьеро Гасперини сразу же снял с игры Гомеса, выпустив Малиновского, однако уже на 60-й минуте на табло стадиона в Бергамо горели 1:2 – это Валоти принял пас от Дабо, красиво переиграл двух защитников и выстрелил метров с 20-ти точно в правый нижний угол.

Сапата на 62-й мог установить ничейный счёт, получив классный черпачок от Иличича и выйдя один-на-один с Беришей, но Этрит сократил дистанцию ​​и парировал удар Дувана. Джан Пьеро Гасперини не выдержал, бросив в бой еще и Муриеля, однако в середине второго тайма шансы отличиться получали другие. Так, на 69-й минуте Пашалич ворвался на левый край штрафной, уложил защитника и пробил – выстрел заблокировали. На 71-й Сапата нанёс удар головой с нескольких метров – рядом со штангой! 78 минута – де Рон стреляет с правого края штрафной мимо дальнего угла. Малиновский принял участие в развитии нескольких атак.

В эндшпиле встречи Руслан стал выделяться. В частности, с его кинжальной передачи из глубины на фланг мог забивать Сапата, однако рикошет после его прострела не стал для Бериши неожиданностью. Украинец хорошо открывался между линиями и раздавал пасы пятками на обострение – впрочем, партнерам до конца основного времени не удалваось как следует завершить эпизоды. Из опасных моментов можно вспомнить только удар Иличича из центра штрафной с рикошетом, который отправил мяч в противоход голкиперу. К счастью для СПАЛа, Бериша успел поймать сферу.

В компенсированное время Аталанта имела шанс спасти ничью. В частности, мог отличиться Малиновский, который сместился на край штрафной и мощно пробил – мяч попал в голову защитнику. На последней же секунде с шикарной позиции стрелял Сапата, но опять Бериша спас СПАЛ. В конце концов, феррарцы выдержали навал бергамасков. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу гостей.

Таким образом, СПАЛ набрал 15 очков, поднявшись на семнадцатую позицию в турнирной таблице. Аталанта, имея в активе 35 зачётных баллов, осталась на пятой строчке с отставанием от четвёртой Ромы в три пункта.