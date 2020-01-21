Аталанта – СПАЛ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Аталанта сенсаційно програла СПАЛу у 20 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – СПАЛ.

Підопічні Гасперіні одразу після стартового свистка захопили ініціативу і вже на 16 хвилині відкрили рахунок – Сапата прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Ілічіч замкнув елегантним ударом п'ятою. В першому таймі бергамаски мали ще декілька нагод вразити ворота гостей, але обороні СПАЛа вдалося встояти.

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Після перерви команда з Феррари взяла гру під контроль і Петанья на 54 хвилині зрівняв рахунок. А вже через 6 хвилин Валоті прийняв пас від Дабо, красиво переграв двох захисників і вистрілив метрів з 20-ти точно у правий нижній кут.

Аталанта одразу кинулася рятувати гру. У другій половині тайму Маліновський, який вийшов на заміну на 59 хвилині, організував декілька хороших атак своїми розрізними передачами, але команда Гасперіні не змогла вдруге вразити ворота Беріші і зазнала 5 поразки у поточному чемпіонаті.

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