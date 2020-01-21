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Аталанта – СПАЛ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

06:00 599 Читать на русском
Аталанта – СПАЛ – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – СПАЛ – відео голів та огляд матчу

Аталанта сенсаційно програла СПАЛу у 20 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – СПАЛ.

16’ Йосіп Ілічіч
 
Андреа Петанья 54’
Маттіа Валоті 60’
16’ Йосіп Ілічіч
54’ Андреа Петанья
60’ Маттіа Валоті

Підопічні Гасперіні одразу після стартового свистка захопили ініціативу і вже на 16 хвилині відкрили рахунок – Сапата прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Ілічіч замкнув елегантним ударом п'ятою. В першому таймі бергамаски мали ще декілька нагод вразити ворота гостей, але обороні СПАЛа вдалося встояти.

Аталанта викупила Сапату у Сампдорії

Після перерви команда з Феррари взяла гру під контроль і Петанья на 54 хвилині зрівняв рахунок. А вже через 6 хвилин Валоті прийняв пас від Дабо, красиво переграв двох захисників і вистрілив метрів з 20-ти точно у правий нижній кут.

Аталанта одразу кинулася рятувати гру. У другій половині тайму Маліновський, який вийшов на заміну на 59 хвилині, організував декілька хороших атак своїми розрізними передачами, але команда Гасперіні не змогла вдруге вразити ворота Беріші і зазнала 5 поразки у поточному чемпіонаті.

СПАЛ на виїзді здобув сенсаційну перемогу над Аталантою – Маліновський провів на полі 38 хвилин

blog_ava
Динамо – Нефтчі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
00:35
2059
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Аталанта Аталанта Італія Аталанта - СПАЛ Відеоновини Серія А СПАЛ СПАЛ
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