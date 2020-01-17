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Аталанта выкупила Сапату у Сампдории

17 января 13:47 147 Читати українською
Аталанта выкупила Сапату у Сампдории
Дуван Сапата в матче против Шахтера / Фото ФК Шахтер

Колумбийский нападающий Дуван Сапата отныне является полноценным игроком Аталанты.

Аталанта договорилась с Сампдорией о выкупе контракта Дувана Сапаты, который с 2018 года защищал цвета бергамасков на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, Сампа получила за своего форварда 12 млн евро.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский конкурирует за место в основе с Дуваном, Иличичем и Гомесом. При отсутствии кого-то из этой троицы у украинца увеличиваются шансы выйти в стартовом составе.

В текущем сезоне Серии А Сапата провел 9 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.

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