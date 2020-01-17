Аталанта выкупила Сапату у Сампдории

Дуван Сапата в матче против Шахтера / Фото ФК Шахтер

Колумбийский нападающий Дуван Сапата отныне является полноценным игроком Аталанты.

Аталанта договорилась с Сампдорией о выкупе контракта Дувана Сапаты, который с 2018 года защищал цвета бергамасков на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

"Су**н сын", – фанаты Фиорентины жестко оскорбили Гасперини и получили достойный ответ от тренера Малиновского

По информации СМИ, Сампа получила за своего форварда 12 млн евро.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский конкурирует за место в основе с Дуваном, Иличичем и Гомесом. При отсутствии кого-то из этой троицы у украинца увеличиваются шансы выйти в стартовом составе.

В текущем сезоне Серии А Сапата провел 9 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.

Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды