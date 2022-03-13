Битва за очки – ничья не устраивала никого

Поединок Аталанта – Дженоа стартовал в 19.00 по Киеву. Руслан Малиновский после классного выступления в Лиге Европы против леверкузенского Байера попал в стартовый состав.

Бергамаски бьются за путевку в ЛЧ – команда Руслана Малиновского на момент начала игры занимала 6 место. Отставание от идущего четвертым Ювентуса составляло 9 очков, но "Богиня" сыграла на 2 матча меньше. Дженоа шла предпоследней, однако в первом круге "грифоны", которых тогда еще возглавлял Андрей Шевченко, сенсационно отобрали очки у Аталанты (0:0).

В общем, обе команды находятся не в лучшей форме. Аталанта, хоть и успешно выступает в Лиге Европы, но в Серии А выиграла только 1 матч из последних 7-ми. У "грифонов" ситуация вообще катастрофическая – да, Александер Блессин принес определенную стабильность (6 ничьих подряд, из них 4 – со счетом 0:0), но все еще не выиграл ни одного матча. Последний раз генуэзцы праздновали победу в поединке Серии А еще 12 сентября! Двадцать пять матчей "грифоны" не могут обыграть в чемпионате хотя бы кого-нибудь.

Словом, ничья не устраивала никого. Дженоа пора начать побеждать, а бергамаски слишком много потеряли в прошлых матчах.

Дженоа традиционно засушила игру – безголевой первый тайм

Первые минуты прогнозировано были за Аталантой. Малиновский, сформировавший дуэт форвардов с Муриэлем, нанес первый удар и просил пенальти – мяч, по мнению украинца, угодил в руку сопернику. На самом деле, все было по правилам. Тут же Руслан пробил со штрафного почти из боковой линии – чуть выше. Одним из самых заметных был украинец, собравший все возможные награды в Италии по итогам февраля – лучший игрок Аталанты и всего чемпионата, а также автор лучшего гола.

Муриэль упустил хороший шанс, пробив выше. Быстрый гол Аталанте не удался, а Дженоа вообще не атаковала. Что не удивительно – команда в принципе не умеет этого делать, а без Кришито, Дестро и Ровеллы "грифонам" впереди вообще ничего не удавалось. Защита Аталанты с 18-летним Джорджо Скальвини действовала надежно. Ближе к середине тайма темп игры совсем упал – только на 34-й минуте Дженоа даже пробила в створ ворот. Впрочем, Спортьелло легко справился с ударом Мелегони.

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А вот Муриэль должен был забивать. Колумбиец после паса Пашалича крутил в дальний угол и попал в штангу. Первый действительно хороший шанс на 37-й минуте. До конца тайма гости больше ничего не позволили создать бергамаскам, вместо этого создали момент и сами. По сути, первая 45-минутка прошла даже по сценарию гостей, которые в своем стиле засушили игру. Аталанта, кроме момента Муриэля, ничего особенного не предложила.

Быстрая замена Малиновского, обмен супермоментами и ничья

Второй тайм активнее начали хозяева, однако несколько острых подач от Малиновского адресатов не нашли. На 56-й минуте украинец покинул поле, уступив свое место Толои. Посредственный матч для Руслана, который сразу 24 раза потерял мяч – больше всех среди игроков обеих команд на момент своей замены.

Как не забила Аталанта на 63-й? Копмейнерс протянул мяч и прострелил на Пашалича, который с линии вратарской перебросил и Сиригу, и ворота! Прекрасный момент у "Богини", но и опытный кипер спасал, как мог, максимально сократив расстояние к хорвату.

Пессина головой с метра пробил в штангу – его спас арбитр, зафиксировавший офсайд. У Дженоа вышел Дестро и едва не забил из ничего. Нападающий выиграл силовую борьбу и чуть не попал в дальний угол. "Грифоны" окончательно осмелели и создали еще один супершанс. Максимович подключился к атаке правым флангом, выбежал один на один с кипером, но тот спас!

В итоге, второй раз в сезоне Аталанта и Дженоа разошлись нулевой ничьей, при этом гости даже больше били по воротам. Результат, который вряд ли устроил кого-то. "Грифоны" все еще очень далеко от спасительной зоны, а бергамаски – от Лиги чемпионов. Дженоа довела ничейную серию до 7-ми поединков, а безвыигрышную – до 26-ти.