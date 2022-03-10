Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский отлично проводит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Байера.

"Богиня" пропустила от Байера уже на старте, голом отличился Арангис после паса Вирца. Аталанта собралась и сравняла ситуацию на табло.

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Малиновский прекрасно обстукался с Муриелем, получил мяч в центре штрафной и мощно пробил. Почти без шансов для Градецки.

А уже через две минуты Руслан вернул "долг" Луису, отдав ему отличный пас под удар. Муриель не промахнулся, а счет стал 2:1 в пользу бергамасков.

После перерыва болельщики увидели аналогичный сценарий: пас украинца и гол колумбийца.

До нынешней встречи в активе Руслана было девять голов и две результативные передачи в 30 поединках за итальянский клуб в этом сезоне.