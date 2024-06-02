Четыре игрока мадридского Реала вписали свои имена в историю Лиги чемпионов.

Реал вчера переиграл Боруссию и добыл 15-й трофей Лиги/Кубка чемпионов. Тони Кроос, Лука Модрич, Начо Фернандес и Дани Карвахаль в шестой раз выиграли самый престижный турнир Европы.

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Таким образом они вошли в "клуб Пако Хенто", повторив достижение легенды Реала, который выигрывал Кубок чемпионов в 50-х/60-х годах. Это рекорд. Еще 15 игроков имеют по пять триумфов.

Модрич, Начо и Карвахаль все трофеи завоевали с Реалом (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), а Кроос, который присоединился к Мадриду в 2014-м, первый титул завоевал с Баварией (2013 на Уэмбли).

Тони завершает карьеру, поэтому улучшить это достижение не сможет. Начо против Боруссии впервые вышел в старте на финал Лиги чемпионов, а Модрич наоборот впервые начал финал на скамейке запасных.

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