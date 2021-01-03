Битва за зону Лиги чемпионов. Где смотреть матч Аталанта – Сассуоло онлайн? Прямая трансляция на oll.tv по подписке, а также канале "Футбол 1". Команда Малиновского, который может уйти зимой, против 4 клуба в таблице Серии А. Руслан, к слову, второй раз подряд не в основе.Ранее после 3 подряд матчей в старте украинец вышел лишь на 7 минут на поле Болоньи. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартует в 16:00. Подопечные Де Дзерби еще не проигрывали на выезде в текущем сезоне. В то же время бергамаски выиграли 7 подряд личных поединков против "нероверди", поэтому чья-нибудь серия должна была прерваться.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или у Шахтера проблема

Аталанта: Голлини – Джимшити, Ромеро, Паломино – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессина, Иличич – Дуван Сапата

Сассуоло: Консильи – Мулдур, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос – Локателли, Максим Лопес – Берарди, Траоре, Бога – Капуто