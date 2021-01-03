Битва за зону Ліги чемпіонів. Де дивитись матч Аталанта – Сассуоло онлайн? Пряма трансляція на oll.tv за підпискою, а також каналі "Футбол 1". Команда Маліновського, який може піти взимку, проти 4 клубу в таблиці Серії А. Руслан, до слова, вдруге поспіль не в основі. Раніше після 3 поспіль матчів у старті українець вийшов лише на 7 хвилин на полі Болоньї. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартує о 16:00. Підопічні Де Дзербі ще не програвали на виїзді в поточному сезоні. Водночас бергамаски виграли 7 поспіль особистих поєдинків проти "нероверді", тож чиясь серія мала перерватися.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему

Аталанта: Голліні – Джімшиті, Ромеро, Паломіно – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессіна, Ілліч – Дуван Сапата

Сассуоло: Консільї – Мулдур, Кірікеш, Феррарі, Кір'якопулос – Локателлі, Максім Лопес – Берарді, Траоре, Бога – Капуто