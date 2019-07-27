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Аталанта с Малиновским уступила в спарринге Суонси

18:57 26 Читати українською
Аталанта с Малиновским уступила в спарринге Суонси
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Руслан Малиновский появился во втором тайме контрольного матча против Суонси (1:2).

Товарищеские матчи

Суонси – Аталанта – 2:1

Голы: Хатебур, 63 (автогол), Робертс, 67 – Иличич, 5

"Малиновский станет открытием не только для Аталанты, но и для всей Серии А", – итальянский журналист

Аталанта во время тренировочного сбора в Великобритании встретилась с представителем Чемпионшипа Суонси. Украинский хавбек Руслан Малиновский остался на скамейке запасных, а в начале встречи Йосип Иличич вывел главную сенсацию Серии А прошлого сезона вперед.

Украинец появился на поле после перерыва, а уже за 9 минут после его выхода Аталанта уступала 1:2. Именно с таким счетом завершился контрольный матч.

Малиновский перешел к "черно-синим" летом этого года из Генка, с которым стал чемпионом Бельгии в сезоне 2018/19.

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Теги
Товарищеские матчи Украинцы за рубежом Италия Аталанта Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Суонси Суонси
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