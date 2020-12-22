Защитник Генка Йоаким Мехле продолжит карьеру в Серии А.

Аталанта договорилась с Генком о приобретении Йоакима Мехле, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

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Представитель чемпионата Италии заплатит за 23-летнего защитника 10 млн евро. Аталанта уже имеет опыт трансферных дел с Генком, ранее "бергамаски" выкупили у бельгийцев лидера сборной Украины Руслана Малиновского.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Йоаким также выступает за сборную Дании.

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