Аталанта приобрела у Генка экс-партнера Малиновского
23:15 - Читати українською
Защитник Генка Йоаким Мехле продолжит карьеру в Серии А.
Аталанта договорилась с Генком о приобретении Йоакима Мехле, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Аталанта повесила ценник на Гомеса – опального капитана можно купить за сниженную сумму
Представитель чемпионата Италии заплатит за 23-летнего защитника 10 млн евро. Аталанта уже имеет опыт трансферных дел с Генком, ранее "бергамаски" выкупили у бельгийцев лидера сборной Украины Руслана Малиновского.
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Йоаким также выступает за сборную Дании.
Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter