Аталанта домовилась з Генком про придбання Йоакіма Мехле, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Аталанта повісила цінник на Гомеса – опального капітана можна купити за знижену суму

Представник чемпіонату Італії заплатить за 23-річного захисника 10 млн євро. Аталанта вже має досвід трансферних справ з Генком, раніше "бергамаски" викупили у бельгійців лідера збірної України Руслана Маліновського.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Мехле провів 16 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Йоакім також виступає за збірну Данії.

Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой