Аталанта придбала у Генка екс-партнера Маліновського
22 грудня 23:14 - Читать на русском
Захисник Генка Йоакім Мехле продовжить кар'єру у Серії А.
Аталанта домовилась з Генком про придбання Йоакіма Мехле, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.
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Представник чемпіонату Італії заплатить за 23-річного захисника 10 млн євро. Аталанта вже має досвід трансферних справ з Генком, раніше "бергамаски" викупили у бельгійців лідера збірної України Руслана Маліновського.
У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Мехле провів 16 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Йоакім також виступає за збірну Данії.
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