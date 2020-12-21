Будущее полузащитника Аталанты Алехандро Гомеса все дальше от Бергамо.

Аталанта уже определилась с ценой, за которую готова продать Алехандро Гомеса в другой клуб, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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По данным источника, бергамаски с легкостью отпустят аргентинца этой зимой за 10 миллионов евро, хотя ранее сообщалось, что старт переговоров будет на отметке в 15 млн. На 32-летнего аргентинца претендует ряд клубов, среди которых Ювентус, Милан, Интер, Рома и ПСЖ.

К слову, у форварда открытый конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, поэтому он намерен покинуть команду. Действующее соглашение Гомеса с Аталантой рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Италии, отметившись 4 голами и 2 ассист.

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