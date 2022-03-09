Несколько юных игроков Шахтера, вынужденных покинуть Украину из-за нападения России, будут тренироваться на базе Аталанты, сообщает Calcio Atalanta.

Аталанта готова подписать форварда Шахтера на замену своей звезде

Инициатива будет реализована в ближайшие дни в сотрудничестве с агентом Руслана Малиновского Сергеем Серебренниковым. Вероятно, молодые украинцы пробудут в Италии до конца сезона.

Напомним, Аталанта всерьез нацелилась подписать форварда Шахтера Педро Фернандо. Однако речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде – 23-летний бразилец призван заменить Дувана Сапату, выбывшего из-за травмы до мая.

К слову, ФИФА уже приостановила контракты выступающих в Украине легионеров, поэтому трансфер могут оформить беспрепятственно.

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