Декілька юних гравців Шахтаря, які змушені були покинути Україну через напад Росії, тренуватимуться на базі Аталанти, повідомляє Calcio Atalanta.

Аталанта готова підписати форварда Шахтаря на заміну своїй зірці

Ініціатива буде реалізована найближчими днями у співпраці з агентом Руслана Маліновського Сергієм Серебренніковим. Ймовірно, юні українці пробудуть в Італії до кінця сезону.

Нагадаємо, Аталанта всерйоз націлилась підписати форварда Шахтаря Педро Фернандо. Однак мова йде не про повноцінний трансфер, а про оренду – 23-річний бразилець покликаний замінити Дувана Сапату, який вибув через травму до травня.

До слова, ФІФА вже призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні, тож трансфер можуть оформити без перешкод.

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