Форвард Шахтера Педро Фернандо может завершить сезон 2021/22 в составе Аталанты.

Аталанта действительно заинтересована в подписании Фернандо, однако не планирует совершать полноценный трансфер, сообщает журналист Николо Скира.

Маркос Антонио заинтересовал Ювентус – хавбек Шахтера не собирается возвращаться в Украину

Речь идет об аренде бразильца до конца сезона. Бергамаски нуждаются в дополнительном игроке в линию атаки, поскольку основной нападающий, Дуван Сапата, выбыл из-за травмы до мая. ФИФА уже приостановила контракты выступающих в Украине легионеров, поэтому трансфер можно оформить беспрепятственно.

Добавим, что Фернандо начинал сезон резервистом Шахтера, однако травма Лассина Траоре дала ему шанс, которым бразилец неплохо воспользовался – 14 матчей, восемь голов и два ассиста.

Россия напала на Украину: ФИФА определила судьбу матчей отбора ЧМ-2022, оккупанты обратились в Лозанну (LIVE)