Аталанта в своем твиттере обнародовала видеоролик, в котором игроки показали новую форму.

МЮ попытался расплатиться Фредом за "нового Холанда", но услышал категорический отказ

Домашний комплект является видоизмененной версией традиционной сине-черной. Теперь черные полоски стали темно-синими. Выездная форма выглядит так: белая футболка с тоненькими черно-синими полосочками.

К слову, Аталанта, за которую выступал Руслан Малиновский с 2019-го до зимы 2023-го годов, заняла пятое место в прошлом сезоне.

Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри