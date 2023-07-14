Аталанта презентовала домашнюю и выездную формы на новый сезон
14 июля 14:14 - Читати українською
Бергамаски обновили форму перед стартом новой кампании.
Аталанта в своем твиттере обнародовала видеоролик, в котором игроки показали новую форму.
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Домашний комплект является видоизмененной версией традиционной сине-черной. Теперь черные полоски стали темно-синими. Выездная форма выглядит так: белая футболка с тоненькими черно-синими полосочками.
К слову, Аталанта, за которую выступал Руслан Малиновский с 2019-го до зимы 2023-го годов, заняла пятое место в прошлом сезоне.
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