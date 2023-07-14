Аталанта презентувала домашню та виїзну форми на новий сезон
14 липня 14:14 - Читать на русском
Бергамаски оновили форму перед стартом нової кампанії.
Аталанта в своєму твіттері оприлюднила відеоролик, в якому гравці показали нову форму.
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Домашній комплект є видозміненою версією традиційної синьо-чорної. Тепер чорні смужки стали темно-синіми. Виїзна форма виглядає так: біла футболка з тоненькими чорно-синіми смужечками.
До слова, Аталанта, за яку виступав Руслан Маліновський з 2019-го до зими 2023-го років, посіла п'яте місце в минулому сезоні.
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