Аталанта в своєму твіттері оприлюднила відеоролик, в якому гравці показали нову форму.

МЮ спробував розплатитися Фредом за "нового Холанда", але почув категоричну відмову

Домашній комплект є видозміненою версією традиційної синьо-чорної. Тепер чорні смужки стали темно-синіми. Виїзна форма виглядає так: біла футболка з тоненькими чорно-синіми смужечками.

До слова, Аталанта, за яку виступав Руслан Маліновський з 2019-го до зими 2023-го років, посіла п'яте місце в минулому сезоні.

Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри