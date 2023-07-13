Аталанта хочет получить за Расмуса Хейлунда чистые деньги и отказывается от обмена игроками.

Манчестер Юнайтед ищет способ выгодно подписать Хейлунда. Английский клуб предложил Аталанте двух футболистов, как часть компенсации за форварда, сообщает The Athletic. "Жертвами" стали Фред и Донни ван де Беек.

Фред может покинуть МЮ – экс-звезду Шахтера зовет клуб АПЛ, в котором уже играет бывший "горняк"

Аталанта ответила категорическим отказом. Итальянцы хотят получить 100 миллионов евро компенсации за 20-летнего форварда. МЮ считает такую сумму завышенной, поэтому переговоры пока что далеки от завершения.

Расмус Хейлунд сыграл за Аталанту в прошлом сезоне в 42 поединках. В его активе 16 голов и семь результативных передач. Контракт нападающего с итальянским клубом действует до 2027 года.