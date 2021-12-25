Клубный YouTube-канал Аталанты представил видео, на котором каждый из игроков команды обратился к болельщикам на родном языке, подкрепив это хайлайтами лучших моментов.

Малиновский попал в команду недели Серии А

Украинский легионер Руслан Малиновский даже перевыполнил задание, поздравив болельщиков на украинском и итальянском языках. "Всех с Рождеством поздравляю! Желаю всего самого лучшего в Новом году и побольше побед", – пожелал хавбек сборной Украины. Его слова были подкреплены голом в ворота Интера в матче 6-го тура Серии А (1:1).

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. После первой половины чемпионата бергамаски идут в Серии А четвертыми, имея в своем активе 38 очков.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою