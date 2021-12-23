Полузащитник Аталанты не отметился результативными действиями в матче с Дженоа, но все равно был отмечен.

Портал Sofa Score включил 28-летнего украинца в символическую команду по итогам 19-го тура чемпионата Италии. Малиновский с оценкой 7.7 – единственный представитель Аталанты.

Игрок сборной Украины сформировал дуэт форвардов с Алексисом Салемакерсом, представляющим Милан. Именно у "россонери", Ювентуса и Специи наибольшее представительство в символической сборной – по 2 игрока.

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Символическая сборная 19-го тура чемпионата Италии от Sofa Score:

Иван Проведель (Специя) – Хуан Куадрадо (Ювентус), Мартин Эрлич (Специя), Хоан Васкес (Дженоа), Алекса Терзич (Фиорентина) – Федерико Бернардески (Ювентус), Франк Кессье (Милан), Маттиа Араму (Венеция), Аарон Хики (Болонья) – Руслан Малиновский (Аталанта), Алексис Салемакерс (Милан).

В сезоне 2021/22 Малиновский забил 5 голов в 22-х матчах за Аталанту. Также в его активе 1 ассист. Бергамаски завершили первый круг на 4-м месте турнирной таблицы.

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