Клубний YouTube-канал Аталанти презентував відео, на якому кожен із гравців команди звернувся до вболівальників рідною мовою, підкріпивши це хайлайтами найкращих моментів.

Маліновський потрапив у команду тижня Серії А

Український легіонер Руслан Маліновський навіть перевиконав завдання, привітавши уболівальників українською та італійською мовами. "Всіх з Різдвом Христовим вітаю! Бажаю всього найкращого у Новому році та побільше перемог", – побажав хавбек збірної України. Його слова були підкріплені голом у ворота Інтера у матчі 6-го туру Серії А (1:1).

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Аталанту 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу. Після першої половини чемпіонату бергамаски йдуть у Серії А четвертими, маючи у своєму активі 38 очок.

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