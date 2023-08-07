Нападающий Вест Хэма Джанлука Скамакка вернется в Италию, где сыграет за Аталанту.

На официальном сайте бергамаски сообщили о переходе 24-летнего итальянца. Пресс-служба Аталанты не разгласила детали соглашения с Джанлукой Скамаккой, но согласно Transfermarkt его контракт рассчитан до 2027 года.

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Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио информировал, что итальянский клуб заплатит Вест Хэму 25 миллионов евро, а еще 5 млн предусмотрено в виде бонусов. Зарплата Скамакки составит 3,2 млн евро в год. Аталанта смогла оформить переход игрока благодаря трансферу Расмуса Хейлунда, за которого получила рекордную сумму.

Напомним, что итальянский нападающий перешел в Вест Хэм из Сассуоло в сезоне 2022/23. В общей сложности за английскую команду Скамакка сыграл в 27 матчах, в которых забил 8 голов.

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