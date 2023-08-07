Нападник Вест Хема Джанлука Скамакка повернеться в Італію, де зіграє за Аталанту.

На офіційному сайті бергамаски повідомили про перехід 24-річного італійця. Прес-служба Аталанти не розголосила деталі угоди з Джанлукою Скамаккою, але згідно з Transfermarkt його контракт розрахований до 2027 року.

"Я – фанат великого клубу": Хьойлунд зізнався, хто змусив його прейти в Манчестер Юнайтед

Раніше інсайдер Джанлука Ді Марціо інформував, що італійський клуб заплатить Вест Хему 25 мільйонів євро, а ще 5 млн передбачено у вигляді бонусів. Зарплата Скамакки становитиме 3,2 млн євро на рік. Аталанта змогла оформити перехід гравця завдяки трансферу Расмуса Хьойлунда, за якого отримала рекордну суму.

Нагадаємо, що італійський нападник перейшов у Вест Хем з Сассуоло у сезоні 2022/23. Загалом за англійську команду Скамакка зіграв у 27 матчах, в яких забив 8 голів.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли