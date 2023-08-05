Это не секрет, что я был фанатом этого большого клуба с тех пор как был маленьким парнем. И мечтал выйти на Олд Траффорд в футболке Манн Юнайтед.

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Я невероятно рад этой возможности превратить эту мечту в реальность. Я полон решимости отплатить за веру, которую клуб проявил ко мне. Моя карьера еще только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть рядом с игроками мирового класса.

Как только я поговорил с главным тренером, я понял, что эта среда будет идеальной для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать вместе с одним из самых лучших коучей в мире. Я знаю, что под руководством Эрика тен Хага я могу добиться больших результатов вместе с новыми товарищами по команде в этом особенном клубе", – цитирует нападающего клубна пресс-служба "красных дьяволов".

Напомним, Расмус Хейлунд подписал контракт с Манчестер Юнайтед на пять сезонов – до 2028 года. Датчанин выступал за Аталанту с 2022 года. В общей сложности он сыграл за бергамасков в 34 матчах, в которых забил 10 голов и оформил четыре ассиста.

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