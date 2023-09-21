Нападающий и лучший бомбардир Аталанты Джанлука Скамакка выбыл из игры минимум на месяц.

Скамакке была диагностирована мышечно-фасциальная травма первой степени полуперепончатой мышцы левого бедра. Это – одна из наиболее распространенных травм среди спортсменов, особенно футболистов. Она является одной из наименее серьезных, но все же требует тщательного лечения для обеспечения полного заживления и предотвращения рецидивов. Об этом информирует Tutto Atalanta.

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Согласно журналисту Sky Sport Макс Небулони, Скамакка выбыл из игры на месяц. Таким образом, форвард пропустит матчи своей команды с Ракувом, Кальяри, Вероной, Ювентусом, Спортингом и Лацио.

Скамакка забил 2 мяча в четырёх матчах Серии А этого сезона, он – лучший бомбардир своей команды в чемпионате. Ранее Аталанта из-за травмы потеряла форварда Эль-Билаля Туре, за которого заплатила летом почти 30 млн евро.

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