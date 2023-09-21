Скамаці було діагностовано м'язово-фасціальну травму першого ступеня напівперетинчастого м'яза лівого стегна. Це – одна з найпоширеніших травм серед спортсменів, особливо футболістів. Вона є однією з найменш серйозних, але все ж потребує ретельного лікування для забезпечення повного загоєння та запобігання рецидивам. Про це інформує Tutto Atalanta.

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Згідно з журналістом Sky Sport Максом Небулоні, Скамакка вибув з гри на місяць. Таким чином, форвард пропустить матчі своєї команди з Ракувом, Кальярі, Вероною, Ювентусом, Спортінгом і Лаціо.

Скамакка забив 2 м'ячі в чотирьох матчах Серії А цього сезону, він – найкращий бомбардир своєї команди в чемпіонаті. Раніше Аталанта через травму втратила форварда Ель-Білаля Туре, за якого заплатила влітку майже 30 млн євро.

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