Полузащитник московского Локомотива Алексей Миранчук продолжит карьеру в Серии А в составе Аталанты из Бергамо.

Локомотив и Аталанта достигли принципиального согласия об условиях перехода 24-летнего игрока сборной России. Алексей Миранчук станет игроком Аталанты после прохождения медосмотра, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

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Детали соглашения пока неизвестны, хотя ранее СМИ сообщали о 5-летнем контракте и 14,5 млн евро компенсации. Заметим, что Миранчук выступает на позиции центрального хавбека, как и игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Как известно, украинский хавбек перебрался в ряды Аталанты летом прошлого года и забил 8 голов в дебютном сезоне в Серии А, к которым добавил 5 ассистов.

Заметим, что Transfermarkt оценивает Миранчука в 18 млн евро. За девять сезонов в составе Локомотива россиянин провел 228 матчей, забил 43 гола, отдал 45 голевых передач и стал чемпионом страны.

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