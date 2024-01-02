Аталанта усилила линию оборону – трансфер центрального защитника Исака Гина стал для бергамасков первым в зимнее трансферное окно. Как информирует официальный сайт клуба, в составе "богини" швед будет выступать под четвёртым номером. Согласно Tutto Atalanta, этот трансфер обошёлся бергамаскам в 9 млн евро + бонусы.

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Гин выступает в Серии А с 2022 года – с тех пор, как перешёл из Юргордена в Верону. С тех пор он сыграл за Эллас 33 матча. Он также является игроком национальной сборной Швеции (8 матчей). В составе Аталанты Исак может дебютировать в завтрашнем матче с Сассуоло, который будет сыгран в рамках Кубка Италии.

Напомним, что из-за постоянных травм главный тренер Аталанты Гасперини часто был вынужден ставить в центр обороны номинального опорника Мартена Де Рона.

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