Аталанта посилила лінію оборони – трансфер центрального захисника Ісака Гіна став для бергамасків першим у зимове трансферне вікно. Як інформує офіційний сайт клубу, у складі "богині" швед виступатиме під четвертим номером. Згідно з Tutto Atalanta, цей трансфер обійшовся бергамаскам у 9 млн євро + бонуси.

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Гін виступає в Серії А з 2022 року – відтоді, як перейшов із Юргордена до Верони. З того часу він зіграв за Еллас 33 матчі. Він також є гравцем національної збірної Швеції (8 матчів). У складі Аталанти Ісак може дебютувати в завтрашньому матчі з Сассуоло, який буде зіграно в рамках Кубка Італії.

Нагадаємо, що через постійні травми головний тренер Аталанти Гасперіні часто був змушений ставити в центр оборони номінального опорника Мартена Де Рона.

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