В рамках завершающей программы 4-го тура Серии А было проведено два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 4-й тур

Аталанта – Торино – 3:1

Голы: Копмайнерс, 45+3 (пен), 47, 84 (пен) – Влашич, 77 (пен)

Болонья – Салернитана – 1:1

Голы: Арнаутович, 52 (пен) – Диа, 88

Аталанта в родных стенах принимала Торино. Джан Пьеро Гасперини оставил Малиновского в запасе, однако на игре это особенно не сказалось. Бергамаски выглядели значительно лучше и должны были открывать счёт на 32-й минуте – впрочем, Демираль после навеса от Эдерсона на линию вратарской попал в штангу.

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Звание героя получил центрхав Копмайерс. Перед перерывом он реализовал пенальти, а через две минуты после старта второго тайма бельгиец оформил дубль дальним ударом в правый нижний угол. На 66-й минуте Тьон мог прибавить к двум голам и ассист, подав с углового точно на ногу Толою, но Рафаэль ударом с лёту попал в перекладину. Туринцы наказали за расточительство на 75-й, заработав пенальти (Влашич его реализовал).

Это вынудило Гасперини выпустить Малиновского. Руслан вышел на 80-й минуте, а уже на 84-й с него начался третий гол "Богини". Украинец разыграл стандарт на левом фланге, после чего хозяева вошли в штрафную – Лукмана там сбили, рефери указал на "точку", а Копмейнерс оформил хет-трик. 3:1! Аталанта празднует победу и выходит на первую позицию.

В параллельной встрече Болонья дома встречалась с Салернитаной. Гости выглядели активнее, но хозяева были немного острые. В конце концов, это вылилось в гол болонцев на 52-й минуте. Сансоне шикарно открылся под заброс в штрафную, Дьомбер не успел за мячом и ударил Николу высоко поднятой ногой, а рефери назначил пенальти. Арнаутович уверенно реализовал его. 1:0!

Подопечные Синиши Михайловича уверенно вели матч до победы, однако они упустили её на 88-й минуте. Кандрева вошёл в штрафную и пробил с левой, Скорупски парировал, а Диа сыграл на добивании – 1:1! Именно с этим счётом поединок и подошёл к концу.

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