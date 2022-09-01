Чемпіонат Італії 2022/23, 4-й тур

Аталанта – Торіно – 3:1

Голи: Копмайнерс, 45+3 (пен), 47, 84 (пен) – Влашіч, 77 (пен)

Болонья – Салернітана – 1:1

Голи: Арнаутовіч, 52 (пен) – Діа, 88

Аталанта у рідних стінах приймала Торіно. Джан П'єро Гасперіні залишив Маліновського в запасі, однак на грі це особливо не позначилось. Бергамаски виглядали значно краще й мали відкривати рахунок на 32-й хвилині – втім, Деміраль після навісу від Едерсона на лінію воротарського влучив у стійку.

Аталанта остаточно визначилась щодо трансферу Маліновського – останнє слово було за президентом

Звання героя отримав центрхав Копмайерс. Перед перервою він реалізував пенальті, а за дві хвилини після старту другого тайму бельгієць оформив дубль дальнім ударом у правий нижній кут. На 66-й хвилині Тьон міг додати до двох голів і асист, подавши з кутового точно на ногу Толою, але Рафаель ударом з лету влучив у поперечку. Туринці покарали за марнотратство на 75-й, заробивши пенальті (Влашіч його реалізував).

Це змусило Гасперіні випустити Маліновського. Руслан вийшов на 80-й хвилині, а вже на 84-й з нього почався третій гол "Богині". Українець розіграв стандарт на лівому фланзі, після чого господарі увійшли у штрафний – Лукмана там збили, рефері вказав на "позначку", а Копмейнерс оформив хет-трик. 3:1! Аталант святкує перемогу й виходить на першу позицію.

У паралельній зустрічі Болонья вдома зустрічалась із Салернітаною. Гості виглядали активніше, але господарі були на дещицю гострішими. Зрештою, це вилилось у гол болонців на 52-й хвилині. Сансоне шикарно відкрився під закидання у штрафний, Дьомбер не встиг за м'ячем і вдарив Ніколу високо піднятою ногою, а рефері призначив пенальті. Арнаутовіч впевнено його реалізував. 1:0!

Підопічні Сініші Міхайловіча впевнено вели матч до перемоги, однак вони втратили її на 88-й хвилині. Кандрева увійшов у карний майданчик і пробив з лівої, Скорупскі парирував, а Діа зіграв на добиванні – 1:1! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик міг розбагатіти в топ-чемпіонаті, "подарунок" для зірки Динамо на 20-річчя